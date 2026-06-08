Humour Berangere Krief O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Informations pratiques

Châteauneuf-sur-Isère

Humour Berangere Krief

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 42 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:30:00

Date(s) :

2026-12-10

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.

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O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com

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English :

Bérengère Krief humorously questions our consumption of sexuality.

L’événement Humour Berangere Krief Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-08 par Valence Romans Tourisme