Informations pratiques

Saint-Louis

Humour Camille Chamoux

2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Après le triomphe de ses précédents spectacles, Camille Chamoux revient avec un nouveau seule-en-scène mêlant humour et musique. Elle y porte un regard mordant sur les défis de la vie moderne. Vous répondez toujours Ça va quand on vous le demande ? Peut-être qu’après, vous aurez une autre réponse !

Un moment unique vous attend, alliant comédie et introspection. Ne ratez pas cette occasion de rire et de réfléchir en compagnie de Camille Chamoux ! France Bleu

Dès 14 ans

Durée 1h20 .

2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr

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English :

L’événement Humour Camille Chamoux Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue