Humour Camille Chamoux Saint-Louis
jeudi 12 novembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Humour Camille Chamoux
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Après le triomphe de ses précédents spectacles, Camille Chamoux revient avec un nouveau seule-en-scène mêlant humour et musique. Elle y porte un regard mordant sur les défis de la vie moderne. Vous répondez toujours Ça va quand on vous le demande ? Peut-être qu’après, vous aurez une autre réponse !
Un moment unique vous attend, alliant comédie et introspection. Ne ratez pas cette occasion de rire et de réfléchir en compagnie de Camille Chamoux ! France Bleu
Dès 14 ans
Durée 1h20 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Humour Camille Chamoux Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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