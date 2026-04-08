Humour Charly Boccus dans Unstoppable Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Charly Boccus dans Unstoppable

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-11 20:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Dragueur maladroit, fêtard invétéré et sportif de haut niveau rien ne destinait Charly à monter sur scène… Et pourtant, le voici dans un one-man show rythmé et plein d’énergie !

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

A clumsy flirt, an inveterate party animal and a top-class sportsman: nothing in Charly’s life was destined for the stage… And yet, here he is in a fast-paced, high-energy one-man show!

L’événement Humour Charly Boccus dans Unstoppable Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme