Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères
vendredi 25 septembre 2026 · Rue des Trois Frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 20:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Découvrez le spectacle Certifié Morin ! .
À l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie, mâle hétéro totalement construit …
Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxation, déconstruction.
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Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
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English :
Discover the show Certified Morin!
As he approaches his 60th birthday, Daniel Morin takes stock of his life—a totally ‘constructed’ hero ?
How can one adapt to this new society? Between ecology, relaxation techniques, and deconstruction.
L’événement Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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