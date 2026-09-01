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AGENDA · Surgères

Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

vendredi 25 septembre 2026 · Rue des Trois Frères Nadeau · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des Trois Frères Nadeau
Adresse
Espace Culturel Le Palace
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif
14 14 14

Surgères

Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 20:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Découvrez le spectacle Certifié Morin ! .
À l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie, mâle hétéro totalement construit …
Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxation, déconstruction.
  .

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 

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English :

Discover the show Certified Morin!
As he approaches his 60th birthday, Daniel Morin takes stock of his life—a totally ‘constructed’ hero ?
How can one adapt to this new society? Between ecology, relaxation techniques, and deconstruction.

L’événement Humour Daniel MORIN Certifié Morin ! Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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