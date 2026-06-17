Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 9 décembre 2026.
Romans-sur-Isère
Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
tarif abonné réduit 20€
tarif abonné 25€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-09 20:00:00
Date(s) :
2026-12-09
Délicieux
Un spectacle familial pour explorer les plaisirs de la vie !
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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D%E9licieux
A family-friendly show that explores life’s pleasures!
L’événement Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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