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Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mercredi 9 décembre 2026.

Lieu : Théâtre des Cordeliers

Adresse : Place Jules Nadi

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mercredi 9 décembre 2026

Fin : mercredi 9 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 25 tarif abonné réduit 20€ tarif abonné 25€

Romans-sur-Isère

Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

tarif abonné réduit 20€
tarif abonné 25€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 20:00:00
fin : 2026-12-09 20:00:00

Date(s) :
2026-12-09

Délicieux
Un spectacle familial pour explorer les plaisirs de la vie !
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

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D%E9licieux
A family-friendly show that explores life’s pleasures!

L’événement Humour David Castello-Lopez Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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