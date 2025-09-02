Humour familial » Un air de fête » Théâtre Louis Jouvet Rethel

Cinq de Cœur a 30 ans et cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonnant ! Au programme décors grandioses, costumes époustouflants, numéros de magie, chansons interprétées du haut d’un trapèze en feu, scènes éclairées à la chandelle… Tout est prêt pour la première, demain. Comment ça, demain ?! Aujourd’hui n’est-il pas jour de répétition générale ? Si rien n’a encore été livré, la seule chose qui soit en effet tout à fait prête c’est la salle remplie d’un public qui trépigne. Comment Cinq de Cœur va-t’il s’en sortir ? A partir de 6 ans

Théâtre Louis Jouvet 16 rue Hélène Cyminski Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 39 67 75

English :

Cinq de C?ur is 30 years old, and this anniversary party promises to be unforgettable. The five vocal acrobats have rivaled each other in ideas and daring to offer their impatient audience an explosive show! On the program: grandiose sets, breathtaking costumes, magic acts, songs performed from the top of a burning trapeze, candlelit scenes? Everything’s ready for the premiere tomorrow. What do you mean, tomorrow? Isn’t today dress rehearsal day? If nothing has been delivered yet, the only thing that is indeed completely ready is the hall filled with an eager audience. How will Cinq de C?ur manage? Ages 6 and up

German :

Cinq de C?ur wird 30 Jahre alt, und die Geburtstagsfeier soll unvergesslich werden. Die fünf Stimmakrobaten haben sich gegenseitig mit Ideen und Wagemut übertroffen, um ihrem ungeduldigen Publikum eine explosive Show zu bieten! Auf dem Programm stehen grandiose Kulissen, atemberaubende Kostüme, Zauberei, Lieder, die von einem brennenden Trapez aus vorgetragen werden, und Bühnen, die mit Kerzenlicht beleuchtet sind Alles ist bereit für die morgige Premiere. Was meinen Sie mit « morgen »? Ist heute nicht der Tag der Generalprobe? Es wurde zwar noch nichts geliefert, aber das Einzige, was wirklich bereit ist, ist der Saal, der mit einem stampfenden Publikum gefüllt ist. Wie wird Cinq de C?ur das schaffen? Ab 6 Jahren

Italiano :

Cinq de C?ur compie 30 anni e questa festa di anniversario promette di essere indimenticabile. I cinque acrobati vocali hanno rivaleggiato in idee e audacia per offrire al pubblico impaziente uno spettacolo esplosivo! In programma: scenografie grandiose, costumi mozzafiato, numeri di magia, canzoni cantate dall’alto di un trapezio infuocato, scene a lume di candela? Tutto è pronto per la prima di domani. Come sarebbe a dire domani? Non è oggi il giorno delle prove generali? Anche se non è stato ancora consegnato nulla, l’unica cosa completamente pronta è l’auditorium pieno di pubblico in delirio. Come se la caverà Cinq de C’ur? Dai 6 anni in su

Espanol :

Cinq de Cœur cumple 30 años y esta fiesta de aniversario promete ser inolvidable. Los cinco acróbatas vocales han rivalizado en ideas y audacia para ofrecer a su impaciente público un espectáculo explosivo En el programa: decorados grandiosos, vestuario impresionante, números de magia, canciones cantadas desde lo alto de un trapecio en llamas, escenas a la luz de las velas? Todo está listo para el estreno de mañana. ¿Cómo que mañana? ¿No es hoy el día del ensayo general? Aunque aún no se ha entregado nada, lo único que está completamente listo es el auditorio lleno de un público enloquecido. ¿Cómo se las arreglarán los Cinq de C?ur? A partir de 6 años

