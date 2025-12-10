Humour Haroun Bonjour quand même Quai de la Réunion Le Havre
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
samedi 21 novembre 2026 20:00:00
Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle nommé Bonjour quand même .
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
