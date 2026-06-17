Humour Issa Doumbia Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Humour Issa Doumbia Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Entre stand up et cinéma, un show unique, touchant et extrêmement drôle, à ne pas rater !



Mise en scène Papy

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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

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English :

A unique show that blends stand-up comedy and film—touching and extremely funny—don’t miss it!

Directed by: Papy

L’événement Humour Issa Doumbia Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme