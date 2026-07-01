Informations pratiques

Mutzig

Humour Karine Dubernet dans Carabistouilles

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Karine Dubernet démonte le cirque électoral avec un humour décapant. Une satire politique à mourir de rire.

Campagnes électorales, affaires, corruption, promesses bidon… bienvenue au royaume des Carabistouilles ! Et si la démocratie n’était qu’un tour de passe-passe ?

Après Perlimpinpin, Karine Dubernet revient démonter, avec l’humour ravageur qu’on lui connaît, la plus grande illusion collective de notre temps la démocratie. Des urnes à l’arnaque, des débats aux magouilles, elle moque le grand cirque électoral avec une jubilation contagieuse.

Des candidats plus lisses que leurs promesses, des partis sans partisans, des électeurs en PLS… bienvenue dans le plus grand numéro de prestidigitation politique !

Mais derrière la satire, une question à quel moment le peuple a-t-il cessé de tenir la manette ?

Entre personnages déjantés et punchlines acérées, Karine Dubernet signe un seule-en-scène décapant où l’on rit jaune, bleu, rouge… et surtout très fort.

Auteurs Karine Dubernet & Carole Greep

Mise en scène Marc Pistolesi .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 97 36 06 peggy@badhouse-prod.com

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English :

Karine Dubernet dismantles the electoral circus with scathing humor. A laugh-out-loud political satire.

L’événement Humour Karine Dubernet dans Carabistouilles Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Espace Rohan de Mutzig