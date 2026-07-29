Humour Mahé Village-Neuf
samedi 7 novembre 2026 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Humour Mahé
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Mahé s’installe et ça va faire du bruit ! Préparez-vous à découvrir l’un des humoristes à suivre de très près !
Dans son spectacle, Mahé livre un concentré d’énergie, entre stand-up, sketchs et impros percutantes, porté par un regard à la fois drôle, touchant et mordant sur son parcours presque sans faute . Avec une autodérision irréversible, il transforme les galères de la vie en éclats de rire, des bancs de l’école à la scène.
Artiste populaire et ultra connecté à son public, Mahé crée un lien instantané avec la salle. Chaque représentation est une expérience entre fous rires, vérités et complicité.
De et avec Mahé
Dès 10 ans · 1h10 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
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English :
L’événement Humour Mahé Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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