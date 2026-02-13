Humour Michèle Laroque et Kad Merad, L’âge bête

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 53 – 53 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Textes et mise en scène Olivier Baroux

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre Leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête .

Textes et mise en scène Olivier Baroux

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre Leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Rebelles et libres, ils revendiquent leur amour pour le sexe, l’alcool et le foot ce sont les nouveaux soixantenaires. Ils refusent de se laisser enfermer par l’âge. Malgré leurs habitudes bien ancrées, ils veulent continuer à vivre comme des jeunes et s’éclater. Bienvenue dans leur âge bête . .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Written and directed by Olivier Baroux

Benoit and Claire have just met, and they want to live their new story to the full, with no limits. Rebellious and free, they assert their love of sex, alcohol and soccer: they are the new sixty-somethings. They refuse to let age get in the way. Despite their well-established habits, they still want to live like young people and have fun. Welcome to their silly age .

L’événement Humour Michèle Laroque et Kad Merad, L’âge bête Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS