Humour Morgane Berling dans Quand je serai grande Quai Thannaron Bourg-lès-Valence
Humour Morgane Berling dans Quand je serai grande Quai Thannaron Bourg-lès-Valence vendredi 26 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Humour Morgane Berling dans Quand je serai grande
Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-27 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
Elle a 22 ans et ne laissera personne dire que c’est le plus bel âge. A travers ses tourments et ses joies, Morgane se pose des questions existentielles sur cette sombre période qu’est la vingtaine.
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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
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English :
She’s 22 and won’t let anyone tell her it’s the best age. Through her torments and her joys, Morgane asks herself existential questions about this dark period of her twenties.
L’événement Humour Morgane Berling dans Quand je serai grande Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme
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