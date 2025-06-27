Humour Paul de St Sernin Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Humour Paul de St Sernin Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif réduit
jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation
d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Alliant son expérience de journaliste et son talent d’humoriste Paul de Saint Sernin offre une vision satirique de la société contemporaine.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Combining his experience as a journalist and his talent as a humorist, Paul de Saint Sernin offers a satirical vision of contemporary society.
