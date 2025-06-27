Humour Paul de St Sernin Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Humour Paul de St Sernin Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Tarif réduit

jeunes de moins de 21 ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA (sur présentation

d’un justificatif de moins de 6 mois), groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Alliant son expérience de journaliste et son talent d’humoriste Paul de Saint Sernin offre une vision satirique de la société contemporaine.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English:

Combining his experience as a journalist and his talent as a humorist, Paul de Saint Sernin offers a satirical vision of contemporary society.

