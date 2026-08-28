Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères
vendredi 20 novembre 2026 · Rue des trois frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20 20:30:00
Date(s) :
2026-11-20
Venez découvrir le spectacle de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, à la fois unique et grisant qui oscille entre le pince-sans-rire et le décapant.
Dans Enfant du siècle, il met son intelligence hors norme et sa culture stupéfiante au service de l’humour.
.
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques’s show—a unique and exhilarating performance that oscillates between deadpan humor and the outrageous.
In *Enfant du siècle*, he puts his extraordinary intelligence and astonishing erudition to work in the service of humor.
L’événement Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Surgères (Charente-Maritime)
- Les vendredis musicaux Toby Drake Le Café Français Surgères 11 septembre 2026
- Athlé Forme Tour Patrimoine Rue du Lavoir Surgères 12 septembre 2026
- Rentrée Théâtre cours d’essai Crédit Agricole Surgères 12 septembre 2026
- Les Remp’Arts Surgères 12 septembre 2026
- Rassemblement de véhicules anciens Surgères 14 septembre 2026