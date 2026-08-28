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AGENDA · Surgères

Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères

vendredi 20 novembre 2026 · Rue des trois frères Nadeau · Surgères

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des trois frères Nadeau
Adresse
Le Palace
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif
16 16 16

Surgères

Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20 20:30:00

Date(s) :
2026-11-20

Venez découvrir le spectacle de Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, à la fois unique et grisant qui oscille entre le pince-sans-rire et le décapant.
Dans Enfant du siècle, il met son intelligence hors norme et sa culture stupéfiante au service de l’humour.
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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 

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English :

Come discover Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques’s show—a unique and exhilarating performance that oscillates between deadpan humor and the outrageous.
In *Enfant du siècle*, he puts his extraordinary intelligence and astonishing erudition to work in the service of humor.

L’événement Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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