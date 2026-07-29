Informations pratiques

Mutzig

Humour Romuald Maufras SAISON 4

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Romuald Maufras tourne en France avec Saison 4 , un spectacle engagé (écologie, société) accessible dès 14 ans.

À l’image des vidéos de Romuald Maufras sur les réseaux, dans son spectacle, il parle du gouvernement, d’écologie, d’éducation, de consommation.

Romuald Maufras est en tournée dans toute la France avec son nouveau spectacle SAISON 4

Ça sera la 4ème fois que Romuald vient à Mutzig ! .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est romualdmaufras@yahoo.fr

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English :

Romuald Maufras is touring France with %AB Season 4 %BB, a socially conscious show (focusing on ecology and society) suitable for ages 14 and up.

L’événement Humour Romuald Maufras SAISON 4 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Rohan de Mutzig