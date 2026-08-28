Humour Thomas Croisière Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères

Informations pratiques

Surgères

Humour Thomas Croisière Le Palace

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Venez découvrir le nouveau spectacle de Thomas Croisière, Voyage en Comédie.

Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion le karaoké. Vive le cinéma !



A partir de 7 ans.

.

Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Thomas Croisière’s new show, *Voyage en Comédie*.

A show that will enchant you—as long as it also gives free rein to his other passion: karaoke. Long live the movies!

For ages 7 and up.

L’événement Humour Thomas Croisière Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin