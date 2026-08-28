Humour Thomas Croisière Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères
vendredi 16 octobre 2026 · Rue des trois frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Humour Thomas Croisière Le Palace
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 20:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Venez découvrir le nouveau spectacle de Thomas Croisière, Voyage en Comédie.
Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion le karaoké. Vive le cinéma !
A partir de 7 ans.
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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
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English :
Come discover Thomas Croisière’s new show, *Voyage en Comédie*.
A show that will enchant you—as long as it also gives free rein to his other passion: karaoke. Long live the movies!
For ages 7 and up.
L’événement Humour Thomas Croisière Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-08-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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