Humour: Tristan Lopin Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: Tristan Lopin

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :

2026-11-26

J’avais prévu plein de trucs pour le futur. Ça avait l’air d’être dans longtemps. Je pensais vraiment avoir grave le temps et puis finalement pas tant que ça apparemment.

Je crois que mon futur m’a ghosté. Ou alors, il est juste parti acheter des clopes.

English :

I had a lot of stuff planned for the future. It seemed a long time away. I really thought I’d have plenty of time and then it turned out not to be so much.

I think my future ghosted me. Or maybe he just went out to buy cigarettes.

