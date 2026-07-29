Humour Yohann Métay Village-Neuf
jeudi 21 janvier 2027 · Village-Neuf
Informations pratiques
Village-Neuf
Humour Yohann Métay
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2027-01-21 20:30:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Vous vous sentez seul·e·s ? Rassurez-vous, tout le monde l’est ! Et donc personne, vu que tout le monde…
Les fêtes, les stades, les bassines, les trains et le cosmos, il n’y a nulle part où échapper au poids de nos solitudes. Yohann Métay expose un type trop seul pour bien vivre avec les siens et trop cerné pour vivre en paix. Ce type c’est toi, c’est moi, c’est nous, et tous ceux qui sont seuls…
Ô Solitudinnée, toi qui nous jettes, pantins affamés, dans le froid abyssal et nous fait dépendre des autres pour survivre, tu accables un anti-héros qui se rêve sauveur de l’humanité et qui va, pour se relier au monde, vivre une folle épopée existentialiste autour de lui-même et au coeur du public.
Le retour de Yohann Métay au RiveRhin avec son troisième spectacle promet une soirée mémorable !
De et avec Yohann Métay
Dès 12 ans · 1h40 sans entracte .
20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Humour Yohann Métay Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Village-Neuf (Haut-Rhin)
- Festi’Neuf Festival des Art de la Rue de Village-Neuf Village-Neuf 29 août 2026
- Ouverture de saison culturelle RiveRhin Village-Neuf 15 septembre 2026
- Théâtre Les Pas Perdus Village-Neuf 26 septembre 2026
- Humour Thomas Wiesel Village-Neuf 2 octobre 2026
- Concert Seb Troendlé & The BB Striders Village-Neuf 17 octobre 2026