Informations pratiques

Village-Neuf

Humour Yohann Métay

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

Vous vous sentez seul·e·s ? Rassurez-vous, tout le monde l’est ! Et donc personne, vu que tout le monde…

Les fêtes, les stades, les bassines, les trains et le cosmos, il n’y a nulle part où échapper au poids de nos solitudes. Yohann Métay expose un type trop seul pour bien vivre avec les siens et trop cerné pour vivre en paix. Ce type c’est toi, c’est moi, c’est nous, et tous ceux qui sont seuls…

Ô Solitudinnée, toi qui nous jettes, pantins affamés, dans le froid abyssal et nous fait dépendre des autres pour survivre, tu accables un anti-héros qui se rêve sauveur de l’humanité et qui va, pour se relier au monde, vivre une folle épopée existentialiste autour de lui-même et au coeur du public.

Le retour de Yohann Métay au RiveRhin avec son troisième spectacle promet une soirée mémorable !

De et avec Yohann Métay

Dès 12 ans · 1h40 sans entracte .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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English :

L’événement Humour Yohann Métay Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue