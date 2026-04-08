Humour Yvain dans Pas courageux Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Humour Yvain dans Pas courageux

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 20:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Moi c’est Yvain, mais les gens m’appellent Yvan, Sylvain ou souvent ils ne m’appellent pas.

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Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

I’m Yvain, but people call me Yvan, Sylvain or often they don’t.

L’événement Humour Yvain dans Pas courageux Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-08 par Valence Romans Tourisme