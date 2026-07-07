Hutte Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges
mercredi 10 mars 2027 · Maison des Arts et de la Danse · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Hutte Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 18:00:00
fin : 2027-03-10 19:00:00
Date(s) :
2027-03-10
MA compagnie.
À partir de 6 ans.
Pièce pour 5 interprètes.
>> Ateliers parent/enfant à la MAD le sam. 13/02.
Tout s’effondre ? Alors dansons !
Imaginez une maison bricolée où tout se déglingue les murs tombent, les assiettes se brisent…
Faussement maladroite et véritablement surréaliste, Hutte est une fable poétique où le désordre se transforme en art, où chacun s’efforce de faire basculer le monde pour tenter de le rendre joyeusement humain.
Durée 1h. .
Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70
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English : Hutte Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges
L’événement Hutte Festival Pouce ! MAD Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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