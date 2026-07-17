HYPER MER, Centre photographique Rouen Normandie, Rouen

Informations pratiques

HYPER MER 29 mai – 2 octobre 2027 Centre photographique Rouen Normandie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-29T14:00:00+02:00 – 2027-05-29T19:00:00+02:00

Fin : 2027-10-02T14:00:00+02:00 – 2027-10-02T19:00:00+02:00

Laurence Aëgerter, Aurore Bagarry, Mathieu Bernard-Reymond, Laurent Lafolie, Marina Gadonneix, Enrique Ramirez, Stéphanie Solinas, Patrick Tosani et Olivier Remaud

Hyper Mer est un projet expérimental conçu pour le Bicentenaire de la photographie.

Il s’agit de réunir 8 artistes et 1 philosophe pour cheminer ensemble vers un territoire de recherche et d’expérience. Telle l’équipée du Mont Analogue de René Daumal, il est question de partir à la rencontre d’un territoire aussi palpable que symbolique.

Pour ancrer l’espace du projet dans un espace physique partagé, il est emprunté le terme « hyper-mer » aux paléontologues Dianna et Mark McMenamin. L’hyper mer est cité dans l’ouvrage d’Olivier Remaud, philosophe associé au projet, alors qu’il évoque les lichens présents en montagne, jadis algues, comme preuve d’une « mer qui vit au-delà de sa propre liquidité » et du continuum des milieux, objet de son livre.

Des espaces maritimes, lacustres aux espaces montagneux ;

De la montagne en eux

à la mer en eux.

Plutôt qu’une cordée linéaire dont les protagonistes avancent dans une même direction l’un derrière l’autre, c’est une équipée constellaire, reliée par quelques fils invisibles aux combinaisons associatives multiples. Chacun travaille sur le territoire géographique de son choix, selon les modalités qu’il se choisit, pour autant que la formalisation du travail artistique engage le photographique.

Le projet est en cours de développement, soutenu sur 2025 par le programme de résidences Capsule.

Centre photographique Rouen Normandie 15 rue de la Chaîne, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235893696 https://centrephotographique.com

Laurence Aëgerter, Aurore Bagarry, Mathieu Bernard-Reymond, Laurent Lafolie, Marina Gadonneix, Enrique Ramirez, Stéphanie Solinas, Patrick Tosani et Olivier Remaud

Aurore Bagarry, « Siouville, La Hague, Manche », 2025-2026