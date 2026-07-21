Informations pratiques

La Bazoge

Hyperactif Hugues Lavigne

28 Rue des Hortensias La Bazoge Sarthe

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Retrouvez Hugues Lavigne dans son premier spectacle de stand up à La Bazoge

Coucou !

Je m’appelle Hugues et je suis hyperactif (TDAH).

Alors dit comme ça, y’a un côté mignon, mais viens me voir en spectacle et tu verras que ça n’a pas toujours été facile..!

Enfin surtout pour mes parents, mes amis, mes psys… Ces derniers ont, pour la plupart, changé de métier ou sont partis faire pousser du gingembre en Thaïlande.

Pourtant, on a tout tenté pour me calmer la musique, le yoga, les séances d’hypnose…

Je dois te prévenir, dans ce spectacle ça va vite. Je pars dans tous les sens et je me déconcentre souv…

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Ah pardon, j’ai laissé mon coude sur le clavier, il y avait un papillon dans la pièce. C’est beau un papillon…

Bref, je dois aller me préparer pour enfin te rencontrer. J’ai hâte que tu découvres mon histoire et te prouver que tout est possible ! .

28 Rue des Hortensias La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Catch Hugues Lavigne in his first stand-up show, *La Bazoge*

L’événement Hyperactif Hugues Lavigne La Bazoge a été mis à jour le 2026-07-21 par CDT72