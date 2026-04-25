Hypertourisme : le tourisme à l’épreuve de sa démesure Rencontre avec Rémy Knafou Cité de l’économie Paris

Participez à un échange sur le tourisme suivie d’une séance de dédicace avec l’auteur Rémy Knafou à la Cité de l’Économie. Cet événement culturel à Paris est l’occasion idéale d’assister à une rencontre avec un auteur et de faire signer votre livre.

Si le surtourisme fait beaucoup parler de lui, il n’est en réalité qu’un symptôme. Derrière ce terme se cache un phénomène mondial plus large : l’hypertourisme, qui transforme en profondeur les pratiques touristiques et les territoires.

Ce système incontrôlé exerce des effets majeurs sur les sociétés, les destinations touristiques et l’environnement. De la Chine à l’Antarctique, en passant par Venise, Rémy Knafou propose une analyse éclairante de cette toute-puissance du tourisme mondial.

Lors de cette rencontre, le spécialiste de la géographie du tourisme défend la nécessité d’une régulation du tourisme durable. Mettre fin aux conflits d’usage, améliorer la cohabitation entre habitants et touristes, préserver l’habitabilité de la planète et garantir le droit aux vacances pour tous constituent des enjeux essentiels pour l’avenir du secteur touristique.

Une séance de signature de livre permettra au public d’échanger avec l’auteur et d’obtenir un livre dédicacé, un moment privilégié pour les amateurs d’événements littéraires à Paris.

Rencontre-dédicace avec Rémy Knafou autour de l’hypertourisme, ses impacts et la nécessaire régulation du secteur. Échanges avec l’auteur et signature de son livre.

Le dimanche 14 juin 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T15:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/hypertourisme-le-tourisme-lepreuve-de-sa-demesure-rencontre-avec-remy-knafou



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