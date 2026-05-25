Hypertypes chez les chiens et les chats : ça suffit ! Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
Hypertypes chez les chiens et les chats : ça suffit ! Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris samedi 6 juin 2026.
Nez écrasé, yeux globuleux, plis de peau, membres très
courts, poils excessivement longs… Chez certains chiens et chats, des
caractéristiques physiques ont été accentuées par la sélection, jusqu’à devenir
problématiques pour leur santé.
On parle alors d’hypertypes : des traits
recherchés pour répondre à des critères esthétiques ou à des effets de mode,
mais qui peuvent entraîner douleurs, maladies respiratoires, troubles de la
vision, difficultés à se déplacer ou autres souffrances.
Alors que le Parlement européen vient de proposer une
loi pour lutter contre les dérives de l’élevage des chiens et des chats, la
Maison de l’animal accueille l’association Animal Cross pour une conférence
dédiée aux hypertypes.
L’intervenant expliquera la notion d’hypertype, ses
conséquences sur la santé animale, et proposera des solutions sur deux axes :
l’évolution du droit et les recours pour absence de contrôle dans certains
élevages.
Une conférence pour comprendre pourquoi certains critères physiques peuvent nuire au bien-être des animaux.
Le samedi 06 juin 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
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