Hypertypes chez les chiens et les chats : ça suffit ! Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Nez écrasé, yeux globuleux, plis de peau, membres très

courts, poils excessivement longs… Chez certains chiens et chats, des

caractéristiques physiques ont été accentuées par la sélection, jusqu’à devenir

problématiques pour leur santé.

On parle alors d’hypertypes : des traits

recherchés pour répondre à des critères esthétiques ou à des effets de mode,

mais qui peuvent entraîner douleurs, maladies respiratoires, troubles de la

vision, difficultés à se déplacer ou autres souffrances.

Alors que le Parlement européen vient de proposer une

loi pour lutter contre les dérives de l’élevage des chiens et des chats, la

Maison de l’animal accueille l’association Animal Cross pour une conférence

dédiée aux hypertypes.

L’intervenant expliquera la notion d’hypertype, ses

conséquences sur la santé animale, et proposera des solutions sur deux axes :

l’évolution du droit et les recours pour absence de contrôle dans certains

élevages.

Une conférence pour comprendre pourquoi certains critères physiques peuvent nuire au bien-être des animaux.

Le samedi 06 juin 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T14:30:00+02:00_2026-06-06T15:30:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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