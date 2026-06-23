Hypnotic Brass Ensemble New Morning Paris

À mi-chemin entre la fanfare urbaine et le brass band survitaminé, tous frères – tous fils du légendaire jazzman Philip Cohran – brassent avec fougue le jazz des années 60/70, le funk, la soul, le r’n’b et le hip-hop pour créer une musique irrésistible, organique et furieusement dansante.

Sur scène, c’est une véritable transe collective : un son brut, puissant, taillé pour l’électrochoc. Leur charisme magnétique a séduit Prince, Mos Def, Damon Albarn, ou encore Mick Jones (The Clash), et leur talent les a menés des plus grandes scènes internationales (Coachella, Carnegie Hall, Sydney Opera…) jusqu’aux BO de films cultes comme « Hunger Games ».

Hypnotic Brass Ensemble, c’est une fratrie et composée de sept cuivres, tous fils de Phil Cohran, trompettiste du Sun Ra Arkestra. Élevés au grain de folie, au jazz le plus débridé qui soit, les héritiers n’ont pas démérité. Durant 20 ans, ils ont travaillé le legs paternel jusqu’à ciseler leur propre trésor musical, qui rayonne et embrase les concerts.

Soutenue, et c’est une première, par une guitare et une basse, leur musique composite combine jazz, funk, rock, hip-hop, rythm’n blues, chanson, fanfare New Orleans, et taquine même parfois la house ou la soca. Elle nous rappelle que les musiques afro-américaines sont bien les héritières d’une seule et même lignée.

La folle énergie qui se dégage de ces hybridations fusionnelles est puissamment groove, carrément jubilatoire, infiniment dansante ! Laissez-vous donc brasser !

Préparez-vous à vivre une avalanche de cuivres, de groove et d’énergie pure avec Hypnotic Brass Ensemble, formation mythique tout droit venue de Chicago !

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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