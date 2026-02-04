I Gotta Feeling Saison 3 Déols

I Gotta Feeling Saison 3

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 42 – 42 – 65 EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-09-23 20:00:00

fin : 2027-09-23

Date(s) :

2027-09-23

Après avoir rassemblé près de 170 000 spectateurs, I Gotta Feeling revient plus fort que jamais avec les légendes des années 2000 réunies sur une même scène. Un spectacle explosif, pensé comme une véritable fête XXL, où s’enchaînent les tubes iconiques qui ont marqué toute une époque.

Pendant près de 3 heures, le public est embarqué dans une expérience unique énergie collective, refrains cultes, souvenirs inoubliables et une ambiance survoltée du début à la fin.

I Gotta Feeling Saison 3, c’est bien plus qu’un concert c’est le rendez-vous immanquable de tous ceux qui veulent revivre la magie des années 2000… et la célébrer comme jamais.

Préparez-vous à chanter, danser et vibrer.

La fête continue.

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

After attracting almost 170,000 spectators, I Gotta Feeling returns stronger than ever, with the legends of the 2000s reunited on the same stage. An explosive show, conceived as a veritable XXL party, featuring a succession of iconic hits that marked an entire era.

