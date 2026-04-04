Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

I GOTTA FEELING – SAISON 3 LE COLISEE Chartres

I GOTTA FEELING – SAISON 3 LE COLISEE Chartres

I GOTTA FEELING – SAISON 3 LE COLISEE Chartres jeudi 4 novembre 2027.

Lieu : LE COLISEE

Adresse : RUE DANIÈLE CASANOVA

Ville : 28000 Chartres

Département : 28

Début : 2027-11-04

Fin : 2027-11-04

Heure de début : 20:00

I GOTTA FEELING – SAISON 3 Début : 2027-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28

À voir aussi à Chartres (28)