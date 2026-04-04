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I GOTTA FEELING – SAISON 3 PARC EXPO DE TOURS Tours

I GOTTA FEELING – SAISON 3 PARC EXPO DE TOURS Tours

I GOTTA FEELING – SAISON 3 PARC EXPO DE TOURS Tours vendredi 5 novembre 2027.

Lieu : PARC EXPO DE TOURS

Adresse : Avenue Camille Chautemps

Ville : 37000 Tours

Département : 37

Début : 2027-11-05

Fin : 2027-11-05

Heure de début : 20:00

I GOTTA FEELING – SAISON 3 Début : 2027-11-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37

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