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I GOTTA FEELING – SAISON 3 ZENITH D’ORLEANS Orleans

I GOTTA FEELING – SAISON 3 ZENITH D’ORLEANS Orleans

I GOTTA FEELING – SAISON 3 ZENITH D’ORLEANS Orleans jeudi 28 octobre 2027.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2027-10-28

Fin : 2027-10-28

Heure de début : 20:00

I GOTTA FEELING – SAISON 3 Début : 2027-10-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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