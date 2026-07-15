I Gotta Feeling Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

I Gotta Feeling Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-08 20:00:00

fin : 2027-10-08 23:00:00

Date(s) :

2027-10-08

Concert.

Après avoir rassemblé près de 170 000 spectateurs, I GOTTA FEELING revient plus fort que jamais avec les légendes des années 2000 réunies sur une même scène. Un spectacle explosif, pensé comme une véritable fête XXL, où s’enchaînent les tubes iconiques qui ont marqué toute une époque.

Pendant près de 3 heures, le public est embarqué dans une expérience unique énergie collective, refrains cultes, souvenirs inoubliables et une ambiance survoltée du début à la fin. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : I Gotta Feeling Zénith de Limoges

L’événement I Gotta Feeling Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole