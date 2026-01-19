I MESSAGERI Voix et Musique de Corse église saint-julien Arles

I MESSAGERI Voix et Musique de Corse

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h. église saint-julien 34 Rue du 4 Septembre Arles Bouches-du-Rhône

I MESSAGERI Voix et Musique de Corse, 30 ans cette année…

Fondé en 1996 par les frères Fabrice et Jean-Michel Andreani, le groupe I MESSAGERI est devenu une référence incontournable de la scène musicale corse. Avec cinq albums à leur actif et des centaines de concerts donnés à travers l’Europe, ils ont su conquérir un public toujours plus large grâce à des textes puissants et une musique sincère.



Accompagnés de musiciens talentueux, ils chantent une Corse moderne, fidèle à ses racines mais tournée vers l’avenir. Leur univers musical mêle harmonieusement tradition insulaire, rythmes actuels et influences venues d’ailleurs. Une véritable invitation au voyage, où la Corse devient un lien entre les peuples.



Les voix se croisent, les mélodies s’élèvent, remplissent l’espace qu’il s’agisse de la nef d’une église, de la scène d’un théâtre ou d’une place de village sous les étoiles et laissent dans leur sillage une émotion durable, comme un refrain que l’on garde en soi.



I MESSAGERI, c’est une musique vivante, en perpétuel mouvement, portée par une énergie créative sans faille. .

église saint-julien 34 Rue du 4 Septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône

