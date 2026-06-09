Amiens

IC.ON.IC Festival d’arts visuels 2026

Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-19

La 6ème édition du festival d’arts visuels IC.ON.IC illuminera l’automne à Amiens du 19 septembre au 17 octobre 2026. Entre art urbain, vidéo mapping et temps forts, pas de doute, vous allez en prendre plein les yeux !

Dédié à la pluralité et à la diversité des arts visuels sur le territoire, le festival IC.ON.IC rassemble une trentaine d’artistes contemporains à travers

Le parcours dédié aux créations dans l’espace public dans le quartier Saint-Leu est visible tout au long de l’année et dévoile des nouveautés courant septembre 2026.

Le Video Mapping Festival réalisé par l’association Les Rencontres Audiovisuelles les 16 et 17 octobre 2026.

Des temps forts essaimées sur l’espace public.

TEMPS FORTS

Expositions, rencontres autour de l’art urbain, Micro-Folie et visites guidées du parcours de street art seront proposées dans le cadre de la 6ème édition du festival IC.ON.IC !

La 6ème édition du festival d’arts visuels IC.ON.IC illuminera l’automne à Amiens du 19 septembre au 17 octobre 2026. Entre art urbain, vidéo mapping et temps forts, pas de doute, vous allez en prendre plein les yeux !

Dédié à la pluralité et à la diversité des arts visuels sur le territoire, le festival IC.ON.IC rassemble une trentaine d’artistes contemporains à travers

Le parcours dédié aux créations dans l’espace public dans le quartier Saint-Leu est visible tout au long de l’année et dévoile des nouveautés courant septembre 2026.

Le Video Mapping Festival réalisé par l’association Les Rencontres Audiovisuelles les 16 et 17 octobre 2026.

Des temps forts essaimées sur l’espace public.

TEMPS FORTS

Expositions, rencontres autour de l’art urbain, Micro-Folie et visites guidées du parcours de street art seront proposées dans le cadre de la 6ème édition du festival IC.ON.IC ! .

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

The 6th edition of the IC.ON.IC visual arts festival will light up autumn in Amiens from September 19 to October 17, 2026. With urban art, video mapping and other highlights, there’s no doubt you’re in for a real treat!

Dedicated to the plurality and diversity of visual arts in the region, the IC.ON.IC festival brings together some thirty contemporary artists through

The route dedicated to creations in the public space in the Saint-Leu district is visible throughout the year, and will unveil new features in September 2026.

The Video Mapping Festival organized by the association Les Rencontres Audiovisuelles on October 16 and 17, 2026.

High points in public spaces.

HIGHLIGHTS

Exhibitions, urban art encounters, Micro-Folie and guided tours of the street art trail will be offered as part of the 6th edition of the IC.ON.IC! festival

L’événement IC.ON.IC Festival d’arts visuels 2026 Amiens a été mis à jour le 2026-06-09 par OT D’AMIENS