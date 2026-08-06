Informations pratiques

Châtellerault

Ici, nos savoir-faire Elevage des Trois cheminées

Rue des Trois Cheminées Châtellerault Vienne

Tarif : – – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Visite guidée avec l’éleveur Philippe Memeteau, avec dégustation des produits de la ferme pour un moment convivial à la fin du parcours de visite, durée minimum 1h00.

Éleveur de vaches charolaises sur les communes de Châtellerault et Saint-Sauveur, Philippe Memeteau vous attend pour vous faire découvrir le fruit de son travail mené avec passion depuis toujours. La maîtrise de toutes les étapes, de l’élevage à la transformation, vous sera expliquée. Apprenez-en davantage sur son travail quotidien, et découvrez l’amour qu’il porte à ses bêtes. Sur place, vous trouverez un large choix de produits transformés que vous pourrez goûter lors d’une dégustation pleine de goût! .

Rue des Trois Cheminées Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ici, nos savoir-faire Elevage des Trois cheminées

L’événement Ici, nos savoir-faire Elevage des Trois cheminées Châtellerault a été mis à jour le 2026-08-06 par CRT Nouvelle-Aquitaine