Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière

2 Allée Champs Garaud Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-24

Artisan d’art cirier depuis 2011, création de modèles uniques à partir de cire naturelle de soja, de parfums de Grasse et de mèches sans plomb. Engagé dans une démarche écoresponsable, reconnue par les labels Entreprise Zéro Déchet et Petit Futé 2026, l’entreprise privilégie le réemploi de contenants du quotidien et la fabrication artisanale de la décoration afin de limiter la surconsommation.

Membre de l’Association des Artisans Créateurs de la Vienne, défenseur d’un savoir-faire local, authentique et de qualité à travers des créations 100 % naturelles et locales. À travers une démonstration en direct, Florence fait découvrir l’ensemble du processus de fabrication de ses créations. Cette expérience permet d’explorer les matières premières naturelles utilisées, de comprendre leur rôle et de mettre en lumière le savoir-faire artisanal qui se cache derrière chaque réalisation. .

2 Allée Champs Garaud Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 71 16 46 senteursetlumiere86@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine