Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière Saint-Martin-la-Pallu
mercredi 21 octobre 2026 · Saint-Martin-la-Pallu
Informations pratiques
Saint-Martin-la-Pallu
Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière
2 Allée Champs Garaud Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-24
Artisan d’art cirier depuis 2011, création de modèles uniques à partir de cire naturelle de soja, de parfums de Grasse et de mèches sans plomb. Engagé dans une démarche écoresponsable, reconnue par les labels Entreprise Zéro Déchet et Petit Futé 2026, l’entreprise privilégie le réemploi de contenants du quotidien et la fabrication artisanale de la décoration afin de limiter la surconsommation.
Membre de l’Association des Artisans Créateurs de la Vienne, défenseur d’un savoir-faire local, authentique et de qualité à travers des créations 100 % naturelles et locales. À travers une démonstration en direct, Florence fait découvrir l’ensemble du processus de fabrication de ses créations. Cette expérience permet d’explorer les matières premières naturelles utilisées, de comprendre leur rôle et de mettre en lumière le savoir-faire artisanal qui se cache derrière chaque réalisation. .
2 Allée Champs Garaud Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 71 16 46 senteursetlumiere86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Senteurs et lumière Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-09-01 par CRT Nouvelle-Aquitaine
À voir aussi à Saint-Martin-la-Pallu (Vienne)
- Septembertfest Festival Saint-Martin-la-Pallu 12 septembre 2026
- Exposition dans le cadre du centenaire de la naissance de Michel Foucault, Jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault, Saint-Martin-la-Pallu 19 septembre 2026
- Visite libre du site archéologique des Tours Mirandes, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu 19 septembre 2026
- Exposition temporaire « Parfums et cosmétiques de Jules César à Charlemagne », Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu 19 septembre 2026
- Rallye touristique en Haut-Poitou, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu 20 septembre 2026