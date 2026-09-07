Visite libre du site archéologique des Tours Mirandes, Site archéologique des Tours Mirandes, Saint-Martin-la-Pallu

Informations pratiques

Visite libre du site archéologique des Tours Mirandes 19 et 20 septembre Site archéologique des Tours Mirandes Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture du musée des Tours Mirandes et découverte du site archéologique en visite libre ou à travers un parcours numérique, au choix.

Site archéologique des Tours Mirandes Les Tours Mirandes – Vendeuvre-du-Poitou – 86380 Saint-Martin-la-Pallu Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vendeuvre-du-Poitou Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 34 56 50 http://www.saintmartinlapallu.fr https://www.facebook.com/LesToursMirandes;https://www.instagram.com/toursmirandes/?hl=fr Daté des Ier et IIIe siècles ap. J.-C., ce site gallo-romain s’étend sur plus d’une centaine d’hectares entre les communes de Vendeuvre-du-Poitou et de Chéneché.

Découvert une première fois au XIXe siècle, il a réellement fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles et de sauvetages à l’arrivée du Colonel Charles Potut au début des années 60. La sécheresse de 1976 a permis d’établir et de reproduire la majeure partie du plan grâce à la photographie aérienne.

Il s’agissait d’une grande agglomération secondaire composée d’un quartier résidentiel, d’un quartier artisanal, d’un sanctuaire, d’un théâtre et d’une esplanade longtemps appelée forum. Réaménagé depuis 2009, vous pouvez admirer aujourd’hui les vestiges du sanctuaire ainsi que les restes du mur sud de l’esplanade. Lors des découvertes, fortuites ou dues aux fouilles, sont apparues de belles sculptures, comme « l’Amour », ainsi que les nombreuses poteries et autres marbres provenant des pays les plus somptueux de l’Antiquité. Parkings.

Ouverture du musée des Tours Mirandes et visites libres ou numériques (au choix) du site archéologique.

©Les Tours Mirandes