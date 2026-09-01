Informations pratiques

Saint-Martin-la-Pallu

Septembertfest Festival

Espace Festif Rimbault Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association La Palluche organise le SeptemberFest Festival, une journée festive inspirée des grandes fêtes populaires autour de la bière, de la musique et de la convivialité.

L’association La Palluche organise le SeptemberFest Festival, une journée festive inspirée des grandes fêtes populaires autour de la bière, de la musique et de la convivialité.

Au programme, les visiteurs pourront profiter d’un espace dédié à la restauration et aux boissons, d’un marché artisanal, assister à un concert puis prolonger la soirée avec un DJ set. .

Espace Festif Rimbault Saint-Martin-la-Pallu 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine lapalluche@gmail.com

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English : Septembertfest Festival

The La Palluche association is organizing the SeptemberFest Festival, a day of celebration inspired by major folk festivals centered around beer, music, and camaraderie.

L’événement Septembertfest Festival Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Haut-Poitou