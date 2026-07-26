IDÉAL CLUB 26000 COUVERTS Route de Vendres Béziers

Informations pratiques

Béziers

IDÉAL CLUB 26000 COUVERTS

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05

Avec L’Idéal Club, les 26 000 couverts réinventent le musichall dans une version joyeusement déjantée. Un cabaret absurde, virtuose et jubilatoire où tout dérape avec une précision redoutable.

Tout public dès 10 ans

Dignes héritiers de Jacques Tati, des Monty Python et du Muppet Show, les 26 000 couverts composent avec L’Idéal Club un cabaret culte où la virtuosité flirte en permanence avec le chaos organisé.

Dans un enchaînement de numéros aussi improbables qu’irrésistibles chorégraphies bancales, trapézistes sans trapèze, cartons d’emballage devenus chorale, cow-boys flûtistes ou batailles de gestes absurdes, le plateau devient un terrain de jeu total. Entre musique live, esprit rock, satire et burlesque poétique, le spectacle cultive un art du décalage permanent, poussant la logique du music-hall vers ses zones les plus libres.

Ici, l’absurde n’est pas un refuge mais une manière d’habiter le monde rire de tout, de rien, et surtout ensemble. Porté par une inventivité foisonnante et un sens du rythme implacable, L’Idéal Club s’impose comme une expérience scénique réjouissante, à la fois désinvolte et parfaitement maîtrisée.

Distribution

Écriture Écriture collective sous la direction de Philippe Nicolle

Mise en scène Philippe Nicolle

Avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Sébastien Bacquias, Anthony Dascola, Servane Deschamps, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, Michel Mugnier ou Béranger Thiery, Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Thomas Parizet, Laurence Rossignol, Daniel Scalliet.

Assistanat à la mise en scène Sarah Douhaire .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : IDÉAL CLUB 26000 COUVERTS

With L’Idéal Club, the 26,000-seat venue reinvents the music hall in a joyfully off-the-wall style. An absurd, virtuosic, and exhilarating cabaret where everything goes off the rails with formidable precision.

Suitable for all ages—10 and up

L’événement IDÉAL CLUB 26000 COUVERTS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN