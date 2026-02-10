identifier et connaître la flore

Lureuil Indre

Tarif : 450 – 450 – 1200 EUR

450

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-08

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-08

Cette formation vous apportera conseils et outils nécessaires à la pratique de la botanique sur le terrain. Elle s’appuie sur le meilleur support d’apprentissage la mise en pratique par des sessions quotidiennes de terrain. Par Jordane Cordier, botaniste spécialisé dans la flore de plaine.

Grâce au territoire varié de la Brenne, une palette large de la flore pourra être ainsi observée sur des pelouses calcaires ; landes ; boisements ; étangs ; friches et abords des habitations. Autant de situations qui permettront d’étudier la flore ordinaire tout comme quelques exemples de cortèges riches en espèces patrimoniales. La formation s’appuiera aussi sur des séances de reconnaissance des plantes en salle (avec loupes binoculaires), sur l’usage de clés dichotomiques pour déterminer de la famille à l’espèce. 450 .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 formations@cpiebrenne.fr



This course will provide you with the advice and tools you need to practice botany in the field. It is based on the best learning medium: practical application through daily field sessions. By Jordane Cordier, botanist specialized in lowland flora.

