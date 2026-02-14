Salon des peintres, des livres et des métiers d’art Lureuil
Salon des peintres, des livres et des métiers d’art Lureuil dimanche 31 mai 2026.
Lureuil
La plume et la toile Salon des peintres, des livres et des métiers d’art
Place de l’église Lureuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Amis du Colombier de Lureuil organisent une véritable fête de village autour d’un salon du livre et de la peinture.
Les Amis du Colombier de Lureuil organisent une véritable fête de village autour d’un salon du livre et de la peinture et des métiers d’art.
Il s’agit de la cinquième édition de ce salon qui regroupera cette année une soixantaine d’exposants.
La place de Lureuil, avec ses rangées de tilleuls, se prête parfaitement à cette manifestation.
Elle sera agrémentée, tout au long de la journée, par un groupe de musique traditionnelle des Andes. .
Place de l’église Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 12 84 12 amiscolombierlureuil@gmail.com
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English :
The Friends of the Dovecote of Lureuil organize a real village festival around a book and painting fair: the pen and the canvas.
L’événement La plume et la toile Salon des peintres, des livres et des métiers d’art Lureuil a été mis à jour le 2026-04-13 par Destination Brenne
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