Lureuil

Reconnaître et recenser les orchidées

Lureuil Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 09:30:00

fin : 2026-05-22 12:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Découverte des orchidées sauvages et autres plantes des milieux calcaires secs, dégustation de Pouligny-st-Pierre en fin de visite

Découvrez au cœur de la vallée du Suin une grande diversité d’espèces d’orchidées qui fleurissent avec bien d’autres plantes sur ces coteaux calcaires. Nous apprendrons à identifier cette flore. La ferme de Fonterland, qui nous accueille pour cette animation, est le siège d’une exploitation en agriculture biologique où Christel et Denis Vandromme produisent et affinent le Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP. En fin d’animation, une visite de la chèvrerie et une dégustation nous seront proposées. 5 .

Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Discovery of numerous species of wild orchids dominating the Suin valley followed by a visit to a goat farm where you can taste Pouligny-Saint-Pierre.

L’événement Reconnaître et recenser les orchidées Lureuil a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne