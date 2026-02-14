Reconnaître et recenser les orchidées Lureuil
Reconnaître et recenser les orchidées Lureuil vendredi 22 mai 2026.
Lureuil
Reconnaître et recenser les orchidées
Lureuil Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22 09:30:00
fin : 2026-05-22 12:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Découverte des orchidées sauvages et autres plantes des milieux calcaires secs, dégustation de Pouligny-st-Pierre en fin de visite
Découvrez au cœur de la vallée du Suin une grande diversité d’espèces d’orchidées qui fleurissent avec bien d’autres plantes sur ces coteaux calcaires. Nous apprendrons à identifier cette flore. La ferme de Fonterland, qui nous accueille pour cette animation, est le siège d’une exploitation en agriculture biologique où Christel et Denis Vandromme produisent et affinent le Pouligny-Saint-Pierre, fromage de chèvre en AOP. En fin d’animation, une visite de la chèvrerie et une dégustation nous seront proposées. 5 .
Lureuil 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Discovery of numerous species of wild orchids dominating the Suin valley followed by a visit to a goat farm where you can taste Pouligny-Saint-Pierre.
L’événement Reconnaître et recenser les orchidées Lureuil a été mis à jour le 2026-02-27 par Destination Brenne