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Identité et portrait, Auditorium du Centre universitaire de Montauban, Montauban

vendredi 4 décembre 2026 · Auditorium du Centre universitaire de Montauban · Montauban

Identité et portrait, Auditorium du Centre universitaire de Montauban, Montauban

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Lieu
Auditorium du Centre universitaire de Montauban
Adresse
116 boulevard Montauriol 82000 Montauban
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
120

Identité et portrait Vendredi 4 décembre, 18h00 Auditorium du Centre universitaire de Montauban Tarn-et-Garonne

120

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Conférences dans le cadre des Causeries du vendredi des Archives départementales portant sur l’identification et le fichage à travers le portrait photographique. Intervenant : Pierre Fournié

Auditorium du Centre universitaire de Montauban 116 boulevard Montauriol 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563034618
Conférences dans le cadre des Causeries du vendredi des Archives départementales portant sur l’identification et le fichage à travers le portrait photographique. Intervenant : Pierre Fournié

© AD82, 1182 W 6 Commissariat de Montauban

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