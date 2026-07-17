Identité et portrait, Auditorium du Centre universitaire de Montauban, Montauban

Informations pratiques

Identité et portrait Vendredi 4 décembre, 18h00 Auditorium du Centre universitaire de Montauban Tarn-et-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T18:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:30:00+01:00

Conférences dans le cadre des Causeries du vendredi des Archives départementales portant sur l’identification et le fichage à travers le portrait photographique. Intervenant : Pierre Fournié

Auditorium du Centre universitaire de Montauban 116 boulevard Montauriol 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563034618

Conférences dans le cadre des Causeries du vendredi des Archives départementales portant sur l’identification et le fichage à travers le portrait photographique. Intervenant : Pierre Fournié

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