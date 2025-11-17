iF3 Chamonix Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc
iF3 Chamonix Cinéma Vox Chamonix-Mont-Blanc vendredi 4 décembre 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
iF3 Chamonix
Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – EUR
0-15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-04 19:00:00
fin : 2026-12-06 23:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Le festival de films de montagne iF3 Chamonix offre glisse les premières émotions de l’hiver à venir. Au cours des trois soirées de cinéma, de nombreuses personnalités mondialement connues dans le monde de la montagne seront là pour parler de leurs films.
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Cinéma Vox 22 cour Bartavel Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 94 04 63 communications@if3festival.com
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English :
The iF3 Chamonix mountain film festival offers a taste of the excitement to come this winter. Over the course of three evenings of cinema, numerous world-renowned figures from the mountain world will be on hand to discuss their films.
L’événement iF3 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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