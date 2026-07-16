IGOR ET JULIE, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

IGOR ET JULIE Jeudi 4 mars 2027, 19h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-04T19:00:00+01:00 – 2027-03-04T20:15:00+01:00

Fin : 2027-03-04T19:00:00+01:00 – 2027-03-04T20:15:00+01:00

Savourez ce délicieux duo dans une proposition tout acoustique. Une belle voix, une guitare complice et des classiques qui ne vieillissent pas.

JEUDI MUSICAL

Concert assis/debout

Igor et Julie, c’est une rencontre artistique née il y a quinze ans, autour du groupe célèbre nantais Malted Milk, Igor Pichon à la basse et Julie Dumoulin aux chœurs. Passionnés par la soul et le funk depuis toujours, ils montent leur duo guitare/voix et rendent hommage aux incontournables Prince, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Al Green, Michael Jackson, George Benson, Norah Jones et bien d’autres… Voilà une douce invitation pour un voyage dans la grande histoire de la soul et de la pop, revisitées avec une sensibilité et une élégance sincères.

Crédit photo ©Igor et Julie

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720675-igor-et-julie »}]

Savourez ce délicieux duo dans une proposition tout acoustique. Une belle voix, une guitare complice et des classiques qui ne vieillissent pas.