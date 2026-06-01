Il est dit lecture théatre Chamboulive vendredi 26 juin 2026.

Chamboulive

Il est dit lecture théatre

2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

La baze vous invite pour une lecture théatre. .

2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine labaze.chamboulive@gmail.com

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English : Il est dit lecture théatre

L’événement Il est dit lecture théatre Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes