Il est dit lecture théatre Chamboulive
Il est dit lecture théatre Chamboulive vendredi 26 juin 2026.
Chamboulive
Il est dit lecture théatre
2049 Route de Tulle Chamboulive Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La baze vous invite pour une lecture théatre. .
2049 Route de Tulle Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine labaze.chamboulive@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Il est dit lecture théatre
L’événement Il est dit lecture théatre Chamboulive a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Chamboulive (Corrèze)
- Saint Jean Nuit Païenne Chamboulive 20 juin 2026
- Vide Grenier Sur le site de Chanteloiseau Chamboulive 4 juillet 2026
- Bal des Pompiers Place du cimetière Chamboulive 11 juillet 2026
- 44ème Randonnée des Tourtous (Sur les traces du Tour de France) Chamboulive 14 juillet 2026
- Festival violons des Monédières Chamboulive 16 juillet 2026