UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Il est encore temps d’abandonner • Carré 128 Le Grand Parquet PARIS

jeudi 15 avril 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

Il est encore temps d’abandonner • Carré 128 Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
jeudi 15 avril 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p></p><p></p>

Autour de lui, les forêts et les sols se vendent, s’achètent, les décisions échappent aux habitants. Il tente des recours mais il échoue. Son amour ne fait pas le poids face à la capitalisation des sols qui se décident ailleurs, sans lui.

Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

C’est l’histoire de la révolte d’un homme à la retraite, qui possède quelques ruches.
Le jeudi 15 avril 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T20:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/il-est-encore-temps-dabandonner/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


Afficher la carte du lieu Le Grand Parquet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)