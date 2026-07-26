Il est encore temps d’abandonner • Carré 128 Le Grand Parquet PARIS
jeudi 15 avril 2027 · Le Grand Parquet · PARIS
Informations pratiques
Autour de lui, les forêts et les sols se vendent, s’achètent, les décisions échappent aux habitants. Il tente des recours mais il échoue. Son amour ne fait pas le poids face à la capitalisation des sols qui se décident ailleurs, sans lui.
Crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence
C’est l’histoire de la révolte d’un homme à la retraite, qui possède quelques ruches.
Le jeudi 15 avril 2027
de 19h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-04-15T22:00:00+02:00
fin : 2027-04-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2027-04-15T19:00:00+02:00_2027-04-15T20:00:00+02:00
Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/il-est-encore-temps-dabandonner/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr
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