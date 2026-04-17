Azay-le-Rideau

Il était un vin au Château de l’Aulée

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Une visite VIP au Château de l’Aulée

Une visite VIP au Château de l’Aulée visite de notre chai, véritable coulisse du vin, pour découvrir chaque étape de l’élaboration et les secrets de notre savoir-faire .

Enfin, retour dans les jardins du Château (ou dans notre cave authentique et chaleureuse en saison hivernale) pour une dégustation de 4 vins accompagnée d’une ardoise gourmande aux saveurs locales charcuterie, fromages, crudités et douceurs sucrées . 30 .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

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English :

A VIP visit to Château de l’Aulée

L’événement Il était un vin au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme