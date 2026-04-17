Il était un vin au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau
Il était un vin au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau vendredi 8 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Il était un vin au Château de l’Aulée
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Une visite VIP au Château de l’Aulée
Une visite VIP au Château de l’Aulée visite de notre chai, véritable coulisse du vin, pour découvrir chaque étape de l’élaboration et les secrets de notre savoir-faire .
Enfin, retour dans les jardins du Château (ou dans notre cave authentique et chaleureuse en saison hivernale) pour une dégustation de 4 vins accompagnée d’une ardoise gourmande aux saveurs locales charcuterie, fromages, crudités et douceurs sucrées . 30 .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com
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English :
A VIP visit to Château de l’Aulée
L’événement Il était un vin au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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