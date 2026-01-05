Rallye Touristique Loire Valley Tours

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 119 – 119 – EUR

119

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-03

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-23 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-08-22

Sortez vos véhicules ou louez-en une à Tours Auto Evenement et participez à cette belle Balade d'une journée avec votre voiture ancienne, youngtimers ou sportives sur les jolies routes de Touraine.

Encadrement Tours Auto Évènement.

– En partenariat avec Tours Auto Evenement

Encadrement Tours Auto Évènement.

– En partenariat avec Tours Auto Evenement

Sortez vos véhicules et participez au Roadtrip du Musée. Balade d’une journée avec votre voiture ancienne, youngtimers ou sportives sur les jolies routes de Touraine. (Possibilité de louer un véhicule au besoin).

Encadrement Tours Auto Évènement.

Un programme complet et varié attend les convives

• Accueil des participants et petit déjeuner avant le départ

• Boucle routière suivant l’Indre, la Vienne et la Loire et traversant les villages, les vignobles, les châteaux et autres paysages magnifiques.

• Visite du château de Villandry & de ses jardins

• Boucle routière direction le Musée Maurice Dufresne

• Déjeuner et Visite au Musée Maurice Dufresne.

• Videos et photos-souvenirs.

• Cadeaux souvenirs

• Pot de l’amitié 119 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 65 35 76 info@tours-auto.com

English :

In partnership with Tours Auto Evenement

Get out your cars and take part in the Museum Roadtrip. Take your classic car, youngtimer or sports car for a day?s drive on the beautiful roads of Touraine. (Possibility of renting a vehicle if required).

Supervision: Tours Auto Évènement.

L'événement Rallye Touristique Loire Valley Tours Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08