Azay-le-Rideau

Vignes vins apéro au Château de l’Aulée

1132 ROUTE DE TOURS Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-15

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-05-15 2026-07-09

De 17h à 22h, le domaine s’illumine face au château, au cœur des vignes baignées de soleil ✨

On arrive après le travail, on retrouve les amis, on respire, on trinque…

De 17h à 22h, le domaine s’illumine face au château, au cœur des vignes baignées de soleil ✨

On arrive après le travail, on retrouve les amis, on respire, on trinque…

Ici, c’est détente, convivialité et esprit vacances à deux pas de chez vous Et parce qu’un jeudi ne ressemble jamais à un autre…

Des soirées à thème viendront rythmer l’été pour encore plus d’ambiance !

Nos vins au verre ou à la bouteille, nos boissons sans alcool, nos sirops maison, Un cocktail signature différent chaque semaine

À partager 8€ Planches charcuterie, Planches fromages, Options végétariennes

Le tout à savourer face aux vignes, pendant que le soleil se couche doucement

Les verres se lèvent, les rires résonnent, la lumière devient dorée… .

1132 ROUTE DE TOURS Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com

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English :

The concept remains the same: chefs from local restaurants join forces with winemakers, ?nologists and sommeliers to offer visitors and locals a unique experience: a meal with food and wine pairings, commented live by the winemaker. On reservation

L’événement Vignes vins apéro au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme