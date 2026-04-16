Vignes vins apéro au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau
Vignes vins apéro au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau vendredi 15 mai 2026.
Azay-le-Rideau
Vignes vins apéro au Château de l’Aulée
1132 ROUTE DE TOURS Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-15
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-05-15 2026-07-09
De 17h à 22h, le domaine s’illumine face au château, au cœur des vignes baignées de soleil ✨
On arrive après le travail, on retrouve les amis, on respire, on trinque…
De 17h à 22h, le domaine s’illumine face au château, au cœur des vignes baignées de soleil ✨
On arrive après le travail, on retrouve les amis, on respire, on trinque…
Ici, c’est détente, convivialité et esprit vacances à deux pas de chez vous Et parce qu’un jeudi ne ressemble jamais à un autre…
Des soirées à thème viendront rythmer l’été pour encore plus d’ambiance !
Nos vins au verre ou à la bouteille, nos boissons sans alcool, nos sirops maison, Un cocktail signature différent chaque semaine
À partager 8€ Planches charcuterie, Planches fromages, Options végétariennes
Le tout à savourer face aux vignes, pendant que le soleil se couche doucement
Les verres se lèvent, les rires résonnent, la lumière devient dorée… .
1132 ROUTE DE TOURS Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 44 24 contact@laulee.com
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English :
The concept remains the same: chefs from local restaurants join forces with winemakers, ?nologists and sommeliers to offer visitors and locals a unique experience: a meal with food and wine pairings, commented live by the winemaker. On reservation
L’événement Vignes vins apéro au Château de l’Aulée Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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