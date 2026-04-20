Azay-le-Rideau

Karen Knorr habite le château

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-11-01 17:15:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez l’univers singulier de la photographe Karen Knorr dans une exposition rétrospective de son travail où animaux et lieux patrimoniaux se rencontrent dans une mise en scène poétique et énigmatique.

Découvrez l’univers singulier de la photographe Karen Knorr dans une exposition rétrospective de son travail où animaux et lieux patrimoniaux se rencontrent dans une mise en scène poétique et énigmatique. .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

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English :

Discover the singular universe of photographer Karen Knorr in a retrospective exhibition of her work, where animals and heritage sites meet in a poetic and enigmatic setting.

L’événement Karen Knorr habite le château Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-20 par ADT 37