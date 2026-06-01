Ô Val de l’Indre 2026 à Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau

Ô Val de l’Indre 2026 à Azay-le-Rideau Samedi 13 juin, 11h00 Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:15:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:15:00+02:00

Un festival de rue pour petits et grands !

Le festival Ô Val de l’Indre porté par Touraine Vallée de l’Indre fait son grand retour pour une 10e édition !

Rendez-vous le samedi 13 juin, de 11h à 18h15 à Azay-le-Rideau.

Placée sous le signe de la convivialité, cette journée met l’honneur les arts de la rue, avec une programmation variée et familiale.

Ce festival est gratuit et ouvert à tous.

La programmation – les spectacles :

Samedi 13 juin – départ de la médiathèque

11h – 15h – 17h (3 départs) : CréatureS compagnie – Les Visiteurs ► déambulation dans le centre historique.

Dans ces visites guidées extraordinaires, le public suit des experts en ufologie et en sciences parallèles qui cherchent à percer les mystères d’Azay-le-Rideau. Leur hypothèse : les premiers visiteurs de la terre sont repartis laissant derrière eux un certain nombre de traces. Elles seront révélées.

16h : Compagnie Les Quat’fers en l’air – Gravir ► sur l’île

Compagnie Les Quat’fers en l’air – Gravir

Spectacle plein d’humour et acrobatique, Gravir présente les aventures d’un duo de cascadeur.euse.s prêt à tout pour gravir les plus hauts sommets, seulement, les changements climatiques ont fait fondre la neige et il ne leur reste plus que l’ossature de cette énorme montagne. Pourquoi s’acharner à vouloir escalader, si on finit toujours par redescendre ?

17h : Cie Pyramid – Trajectoires ► sur l’île (parking)

Entre danse hip-hop, burlesque et théâtre d’objets, Trajectoires met en scène cinq personnages dans des tableaux saisissants de poésie et d’énergie. Dans un savoureux mélange des genres, ce spectacle nous offre une expérience immersive, une invitation à l’émerveillement et à la contemplation

18h15 : La compagnie du coin : La Cérémoniale ► Place de la République

Célébration musicale mystique et absurde.

Six musiciens chamanes livrent une cérémonie de libération collective absurde.

Portée par une musique aux accents d’un ailleurs fantasmé, le public lâche la rampe de la raison pour accéder à la joie.

Renseignements :

Service culturel de Touraine Vallée de l’Indre :

saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr – 06 44 30 12 83

Azay-le-Rideau Azay-le-rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr »}]

Le festival Ô Val de l’Indre porté par Touraine Vallée de l’Indre fait son grand retour pour une 10e édition ! Rendez-vous le samedi 13 juin, de 11h à 18h15 à Azay-le-Rideau. spectacle arts de rue